Er oder sie hat sich aus der großen Menge der Möglichkeiten zwei Favoriten herausgepickt, zwischen denen jetzt die Entscheidung fallen soll.

Solche Entscheidungsprozesse haben sich Forschende an der Uni Basel genauer angeguckt und herausgefunden, dass wir bei komplexen Entscheidungen einen Trick anwenden. Unser Gehirn reduziert auf zwei Optionen.

Lange wurde Forschung zu Entscheidungsfindung gemacht, in dem die Probanden nur zwei Optionen bekamen. Seit einiger Zeit wird aber auch geschaut, was passiert, wenn es drei oder mehr Möglichkeiten gibt: Dann sortieren Menschen die schlechtesten aus, so dass nur zwei übrig bleiben. Das sah das Psychologieteam an den Augenbewegungen von 139 Teilnehmenden. Je schneller wir die Reduktion auf zwei schaffen, desto schneller fällt auch die Entscheidung insgesamt.

Die Studie ist im Fachblatt Nature Human Behaviour (kostenpflichtig) erschienen.