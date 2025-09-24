Bei einer Entschuldigung sollte man nicht nur auf den Inhalt achten.

Nach einer Studie im British Journal of Psychology kommt es auch auf formale Dinge an - nämlich die Länge der Wörter. Eine Psychologin der University of London hat in sozialen Medien ein Muster entdeckt. Entschuldigungen sind da in der Regel länger als normale Posts. Dabei brauchen die Verfasserinnen und Verfasser nicht nur mehr Sätze, sondern auch längere Wörter.

Ihre Erklärung: längere Wörter erfordern mehr Aufwand - und signalisieren, dass die Entschuldigung ernst gemeint ist. Versuche mit Testpersonen bekräftigten das. Man sollte es allerdings nicht übertreiben, rät die Studienautorin. Lange, aber seltene Wörter gehen zu Lasten der Verständlichkeit.

Andere Faktoren, die bei einer Entschuldigung eine zentrale Rolle spielen, wurden für die Studie nicht untersucht - zum Beispiel die Gestik oder die Sprachmelodie.

