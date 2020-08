Flüssiges Gold - So sehen viele Menschen Bier. Und auch ein Kraftwerkbetreiber in Australien.

Wegen der Corona-Krise hatten und haben viele Kneipen in Australien geschlossen. Was also tun mit dem Bier? In dem australischen Kraftwerk wird es in Biogas verwandelt und daraus wird dann Strom gewonnen.

Laut Betreiber hat das Kraftwerk innerhalb eines Monats 150.000 Liter Bier in 654 Megawatt-Stunden umgewandelt. Eine Managerin sagt, dass das viel mehr ist als sonst.

Win-Win-Situation für Kneipenbesitzer und Kraftwerksbetreiber

Das sei eine Win-Win-Situation. Denn die Restaurants und Kneipen müssten das Bier nicht entsorgen lassen und dafür viel Geld bezahlen. Und die Kraftwerksbetreibenden könnten das Bier zur Stromgewinnung nutzen.