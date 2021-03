Eine Art angenehmes Kribbeln, das sich vom Kopf aus ausbreitet, den Nacken runter, bis in den Schulterbereich.

So beschreiben Menschen das Gefühl bei ASMR-Videos. Das waren bisher vor allem Videos, in denen ultraleise Geräusche wichtig waren - zum Beispiel ganz beruhigendes Flüstern oder das Geräusch beim Falten von Handtüchern. Jetzt sind zunehmend ASMR-Clips beliebt, in denen der visuelle Teil eine größere Rolle spielt. Darüber berichtet der britische Guardian.

Diese Videoclips sind ebenfalls beruhigend, bestehen aber aus kurzen, oft gleichförmigen Loops. Zum Beispiel schwingt da eine Kugel an einem Faden hin und her und durchquert dabei immer ganz passgenau eine Öffnung in einer Holzröhre. Oder auf einer runden sandigen Fläche drehen sich Uhrzeiger, und bei jedem Ticken stoßen Stäbe von oben in den Sand, immer im Kreis herum.

#oddlysatisfying hat Milliarden Aufrufe

ASMR-Fans nennen auch diese Videos "auf seltsame Weise befriedigend". Auf Tiktok haben Videoclips mit dem Hashtag #oddlysatisfying zusammen mehr als 27 Milliarden Aufrufe. Das Kürzel ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response und beschreibt eben genau das, was passiert, wenn Menschen dieses kribbelige angenehme Gefühl bei den Videos und Audios überkommt. Das Phänomen ist bisher noch wenig wissenschaftlich erforscht.