Manche Sachen bilden sich aber auch wieder zurück: zum Beispiel einige Muskeln, die unsere Vorfahren vor 250 Millionen Jahren hatten - wir aber heute normalerweise nicht mehr. Trotzdem entwickeln wir sie noch immer als Embryo - vor der Geburt bilden sie sich aber normalerweise zurück. Das haben Forschende aus den USA jetzt mir neuester 3D-Bildtechnologie beweisen können. In den Aufnahmen sieht man zum Beispiel, dass menschliche Embryos ungefähr in der siebten Schwangerschaftswoche 30 verschiedene Muskeln in Händen und Füßen haben. Sechs Wochen später ist ein Drittel dieser Muskeln zusammengewachsen oder verschwunden.

Den Forschenden zufolge zeigen ihre Aufnahmen, dass Entwicklung manchmal auch rückwärts läuft. Außerdem könnten sie erklären helfen, warum manche Erwachsene Anomalien aufweisen: Bei ihnen haben sich dann vermutlich die entsprechenden Muskeln wegen Problemen während der Entwicklung als Embryo nicht zurückgebildet.