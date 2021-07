Dabei könnte unter anderem helfen, WIE viele Eltern mit kleinen Kindern reden. Das berichten Forschende in der Fachzeitschrift Psychological Science. Denn Erwachsene passen ihre Sprache sehr stark an den Kenntnisstand der Kinder an. Das kam raus, als das Forschungsteam ein kleines Experiment mit 41 Kindern und ihren Eltern gemacht hat.

Dabei mussten die Kinder in einem Spiel bestimmte Tierarten auf Karten erkennen. Die Forschenden beobachteten, wie sich die Sprache der Erwachsenen bei Wörtern veränderte, die für die Kinder noch unbekannt waren. Die Eltern sprachen dann deutlicher und zum Teil mit höherer Stimme, sie wiederholten öfter und vereinfachten den Satzbau.

Die Ergebnisse der Studie könnten für das maschinelle Lernen interessant sein. Bislang gibt man Maschinen meist so viele Daten wie möglich, um ihnen eine Sprache beizubringen. Es könnte aber viel zielführender sein, immer nur kleine Datenpakete genau zur richtigen Zeit einzuspeisen.