Es gibt einige Dinge, die wir in der Schule lernen - und nie wieder brauchen. Und dann gibt es Dinge, die in der Schule kaum Thema sind - im täglichen Leben aber andauernd: sowas wie der angemessene Umgang mit den eigenen Gefühlen und denen anderer Menschen.

Das kritisieren zwei Forscher von der Freien Universität Berlin: In einem Fachmagazin schreiben sie, dass 42 Prozent der Lehrpläne in deutschen Schulen überhaupt nicht auf die Stärkung emotionaler Kompetenzen abzielen.

Vermittlung am ehesten in Reli/Philosophie

Für ihre Untersuchung haben die Wissenschaftler über 400 Lehrpläne aus allen Bundesländern, Schulformen und verschiedenste Fächer analysiert. Am ehesten ist emotionale Kompetenz noch im Fach Ethik/Philosophie Thema, am wenigsten in den Naturwissenschaften, Informatik oder Wirtschaft. Daran hat sich auch in neueren Lehrplänen nichts geändert.

Frühere Studien haben gezeigt, dass emotionale Kompetenzen zu besseren akademischen Leistungen und Erfolg im Beruf beitragen - und langfristig die körperliche und psychische Gesundheit verbessern.