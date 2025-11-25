Forschende berichten im Fachjournal Nature Communications, dass das Gehirn im Laufe des Lebens fünf deutlich unterscheidbare Phasen durchmacht - mit Wendepunkten im Alter von neun, 32, 66 und 83 Jahren. Für die Studie wurden die Gehirne von rund 4.000 Menschen im Alter von bis zu 90 Jahren gescannt, um die Verbindungen zwischen ihren Gehirnzellen sichtbar zu machen. Dabei waren die genannten Altersstufen deutlich erkennbar. Es zeigte sich unter anderem, dass das Gehirn bis Anfang 30 seine Adoleszenzphase mit den tiefgreifendsten Veränderungen durchläuft. Am Ende dieses Abschnitts erreicht es auch seinen Leistungshöhepunkt. Diese Phase dauert länger als bisher gedacht. In dieser Zeit ist auch das Risiko am größten, dass psychische Erkrankungen beginnen.



Die Forschenden sagen, dass die Ergebnisse erklären könnten, warum das Risiko für Erkrankungen des Gehirns im Laufe des Lebens schwankt.