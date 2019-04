Forschende der UC Los Angeles haben sich das in ihrer Kaffeepause so überlegt und dann an ihren Solarzellen ausprobiert - mit Erfolg. Konkret geht es um Solarzellen aus Perowskit. Die wären eine günstigere und einfachere Alternative zu Solarzellen aus Silizium - wenn sie nicht so zimperlich wären. Das Mineral Perowskit ist nämlich relativ instabil und anfällig, wenn es zu heiß oder zu feucht wird.

Die Forschenden haben nun eine Perowskit-Schicht entwickelt, der sie ein Prozent Koffein beimischten. Mit positiver Wirkung: Die Perowskit-Kristalle waren dank des Koffeins geordneter und stabiler. In Tests zeigte sich, dass die Leistung der Koffein-Solarzellen noch gesteigert werden konnte. Und: Die Solarzellen waren widerstandsfähiger und hielten länger als die Koffein-losen Vorgänger. Den Forschenden zufolge könnte das dazu führen, dass Perowskit-Solarzellen marktreif werden.