Eine Idee von Entwicklungshilfe-Programmen ist: Mach arme Menschen zu Unternehmern, dann können sie ihr Leben selbst verbessern.

Doch so was kann gesellschaftlich auch nach hinten losgehen, warnt ein Forschungsteam. Es hat in einer Community im ländlichen Kenia untersucht, welche sozial-kulturellen Folgen so ein Unternehmer-Programm haben kann.

Das Problem: Die Gesellschaft dort ist kollektivistisch - alle teilen, was sie haben, um sich gegenseitig zu helfen. Dass einige Community-Mitglieder dann aber plötzlich kapitalistische Unternehmer waren und Dinge pünktlich bezahlt werden mussten, sorgte für soziale Spannungen. Andere aus der Community verfluchten die Unternehmer und ihre Familien. Das brachte einige dazu, aus dem Programm auszusteigen. Bei anderen half interessanterweise ihre Religion dabei, mit den Spannungen klarzukommen. So entschieden zum Beispiel einige traditionelle Glaubensanhänger, dass die Flüche sie nicht treffen konnten, solange sie weiter persönliche Dinge teilten.

Für das Forschungsteam zeigt das, dass es wichtige Zusammenhänge zwischen Religion und Unternehmertum gibt. Und dass bei Entwicklungshilfeprogrammen immer die Kultur vor Ort berücksichtigt werden muss.