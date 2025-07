Wenn Kinder enge Bezugs-Personen verlieren, ist das für sie meistens eine traumatische Erfahrung.

Und dieser Verlust kann wohl auch auf körperlicher Ebene Folgen haben: Ein Forschungsteam hat sich Gesundheitsdaten von 115 Kindern angesehen, die entweder in Heimen oder in Pflegefamilien aufgewachsen sind - in Rumänien. Das Team schreibt im Fachmagazin PNAS: Kinder, bei denen die engste Bezugsperson besonders oft gewechselt hat, durchlaufen die Pubertät deutlich schneller. Bei ihnen beginnt die Pubertät im Schnitt zwar später als bei Gleichaltrigen, aber die Entwicklung wird in einem viel kürzeren Zeitraum abgeschlossen. Und zusätzlich sorgte die beschleunigte Pubertät für eine schnellere Zell-Alterung, als die Kinder Teenies und junge Erwachsene waren.

Die Forschenden weisen darauf hin, wie wichtig es für die psychische und körperliche Gesundheit von Kindern ist, eine stabile, dauerhafte Beziehung zu Betreuungs-Personen zu haben. Deshalb sollten unnötige Trennungen von diesen Menschen unbedingt vermieden werden.