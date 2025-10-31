Der britische König Charles streicht seinem Bruder Andrew alle Titel und Privilegien.

Er darf sich nicht mehr Prinz nennen, sondern nur noch Andrew Mountbatten Windsor. Andrew muss auch aus seinem Luxus-Anwesen raus. Er soll stattdessen auf ein königliches Anwesen ziehen, das 150 Kilometer von London entfernt liegt.

Hintergrund sind weitere Enthüllungen über die Verbindung zwischen Andrew und dem mittlerweile toten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Epstein wurde vorgeworfen, Mädchen und junge Frauen missbraucht und an Promis weitergereicht zu haben - auch an Andrew. Der bestreitet die Vowürfe gegen ihn. Vor drei Jahren hat er einer Frau aber mehrere Millionen US-Dollar gezahlt. Die hat im Gegenzug ihre Klage gegen ihn fallen lassen.