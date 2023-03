Statistisch gesehen haben Frauen in Deutschland seit Jahresanfang - also die ersten 66 Tage des Jahres - unbezahlt gearbeitet.

Auch letztes Jahr ist der Equal Pay Day auf den 7. März gefallen. Damit ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen unverändert geblieben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts verdienen Frauen in Deutschland pro Stunde im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer.

Um auf diese Lohnlücke zwischen Männern und Frauen aufmerksam zu machen, sind am Equal Pay Day an diesem Dienstag deutschlandweit eine Reihe von Aktionen geplant.

Eine Ursache für die Verdienst-Unterschiede zwischen Frauen und Männern ist, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten. Ein weiterer Grund ist laut den Statistikern, dass sie häufiger in weniger gut bezahlten Branchen und Berufen arbeiten - zum Beispiel in Gesundheits- oder Sozialberufen. Werden diese Faktoren ausgeklammert, bleibe aber immer noch ein Gender Pay Gap von 7 Prozent - für den es keine statistische Erklärung gibt.

Die Jahres-Einkünfte von Frauen im Alter liegen noch deutlicher unter denen der Männer - sie sind etwa 30 Prozent niedriger. Laut dem Statistischen Bundesamt hatten Frauen ab 65 im Jahr 2021 Einkünfte von insgesamt gut 17.800 Euro brutto. Männer im selben Alter kamen auf rund 7.600 Euro mehr.

DGB-Forderung: "Lohnlücke schließen"

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes rief dazu auf, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zu schließen. Yasmin Fahimi mahnte, wenn die Angleichung der Löhne im jetzigen Tempo weiterginge, seien die Lohn-Unterschiede erst in 61 Jahren überwunden.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat angekündigt, das sogenannte Entgelt-Transparenz-Gesetz zu verschärfen. Das soll durchsetzen, dass Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit auch das gleiche Gehalt bekommen.