In Deutschland wird ganz schön viel geerbt.

Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW. Demnach haben in den letzten 15 Jahren rund zehn Prozent aller Erwachsenen etwas geerbt oder eine größere Schenkung bekommen. Im Schnitt gab's pro Person beim Erbe etwa 85.000 Euro, bei Schenkungen 89.000 Euro. Das sind 20 Prozent mehr als 2001.

Das DIW verweist darauf, dass die Erbschaftswelle die Vermögensungleichheit in Deutschland noch verschärft, weil ohnehin schon vermögende Personen noch reicher werden. Fast die Hälfte der Erbschaften und Schenkungen geht laut der Studie an die reichsten zehn Prozent der Erbinnen und Erben. Vom ärmsten Fünftel der Bevölkerung erbten dagegen nur zwei Prozent überhaupt irgendetwas von den Eltern oder Großeltern, und meist auch nur kleinere Summen.

Außerdem sind die Erbschaften in Westdeutschland im Schnitt größer als in Ostdeutschland. Das liegt laut den DIW-Fachleuten daran, dass in der ehemaligen DDR viel weniger Menschen Vermögen aufbauen konnten.