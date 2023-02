Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien hat sich die Erdoberfläche dort zum Teil stark verschoben.

Um Erdbeben zu untersuchen, setzen Forschenden mittlerweile viel auf Satellitendaten - dabei werden routinemäßige Messungen von Satelliten vor und nach einem Beben verglichen. Stehen solche Daten in Zukunft in Echtzeit zur Verfügung, könnten sie auch Rettungsteams helfen - da, wo die Brüche verlaufen, ist in der Regel auch die Zerstörung am größten und es wird am dringendsten Hilfe gebraucht.