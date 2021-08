In Haiti kommt es immer wieder zu Erdbeben, bei denen viele Menschen sterben.

Dabei spielen mehrere Faktoren zusammen. Erstens: die Geologie. Das Land Haiti liegt, zusammen mit der Dominikanischen Republik, auf der Insel Hispaniola geologisch gesehen in einer Erdbeben-Risikozone. Dort treffen die Nordamerikanische Erdplatte und die Karibische aufeinander. Zusätzlich gibt es in Haiti unter anderem eine Störungszone, die unter anderem in der Nähe der Hauptstadt Port au Prince verläuft. An der entstehen immer wieder größere Erdbeben – unter anderem jetzt am Wochenende, aber auch schon 2010.

Zweitens: die sozioökonomische Lage im Land. Haiti ist sehr arm und eher dicht besiedelt. Viele Gebäude werden so gebaut, dass sie bei Tropenstürmen sicher sind. Die Mittel reichen aber oft nicht, um die Häuser gleichzeitig auch erdbebensicher zu konstruieren. Laut US-Fachleuten ist das Know-how für erdbebensicheres Bauen im Land zwar vorhanden, es fehlt demnach aber Geld, damit auch ganze Stadtteile so gestaltet werden können.