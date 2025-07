Auf Android-Handys soll es eigentlich ein Erdbeben-Warnsystem von Google geben.

Beim großen Erdbeben in der Türkei und in Syrien im Februar 2023 hat das aber nicht richtig funktioniert. Das hat Google laut einem BBC-Bericht eingeräumt. Auf weniger als 500 Smartphones ist demnach eine richtige Warnmeldung eingegangen. Dabei hätten es viel mehr sein können, alleine in dem Erdbeben-Gebiet in der Türkei leben mehr als 10 Millionen Menschen, und die Mehrheit davon nutzt Handys mit Android-Betriebssystemen. Google sagt: Das Warnsystem hat nicht erkannt, wie stark das Erdbeben ist. Die Fehler von damals sollen jetzt verbessert worden sein.

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hatte eine Stärke von 7,8 auf der Richterskala. Viele Gebäude wurden zerstört, mehr als 62.000 Menschen kamen ums Leben.