Forschende haben die Materialien im Erdkern und in Erdmantel, also dem Teil drumherum untersucht. Die Gesteine waren als Lava an die Oberfläche gekommen. Die Forschenden haben im Erdmantel Stoffe entdeckt, die eigentlich hauptsächlich im Erdkern vorkommen. Heißt also: Der Übergang zwischen Erdkern und Erdmantel ist nicht komplett dicht, es gibt eine Art Leck. Und: Dieses Leck war nicht schon immer da, sondern entstand vermutlich in den letzten 2,5 Milliarden Jahren.