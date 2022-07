Mit fast 6000 verschiedenen bekannten Mineralien ist die Erde was ganz besonderes.

Denn so eine Vielfalt ist von keinem anderen Planeten im Sonnensystem bekannt. Und damit nicht genug: Ein und dasselbe Mineral kann auf ganz unterschiedliche Arten gebildet werden - das berichten zwei Forschende der Carnegie Institution for Science in Washington. Sie haben zum ersten Mal systematisch untersucht, wie, wann und wo Mineralien auf der Erde entstehen.

Für ein Viertel der Mineralien gibt es laut den Forschenden mindestens zwei Entstehungswege. Spitzenreiter ist das Pyrit, das auf 21 verschiedene Arten gebildet werden kann.

Mehr als 50 Grundrezepte

Insgesamt haben die Forschenden 57 Grundrezepte entdeckt, wie Mineralien entstehen - die meisten unter Einfluss von Wasser. Rund die Hälfte bildet sich biologisch, zum Beispiel Kohle oder Schiefer. Und einige Mineralien entstehen auch durch den direkten Einfluss des Menschen. Im Bergbau bilden sich zum Beispiel bestimmte Stoffe an den Wänden von Minen.

Die meisten Mineralien sind in den ersten 250 Millionen Jahren der Erdgeschichte entstanden - manche könnten aber auch schon in der Urwolke der Milchstraße oder in Asteroiden vorhanden gewesen sein und damit wesentlich älter sein als die Erde selbst.