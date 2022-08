In den letzten 60 Jahren ist die Waldfläche weltweit unterm Strich kleiner geworden.

Gleichzeitig leben heute deutlich mehr Menschen auf dem Planeten als früher. Ein internationales Forschungsteam hat diese beiden Entwicklungen zusammen ausgewertet. Ergebnis: Im Jahr 1960 kamen statistisch gesehen auf jeden Menschen zwei Fußballfelder mit Wald, das sind 1,4 Hektar. Im Jahr 2019 waren es dann pro Kopf nur noch 0,5 Hektar, also weniger als ein Fußballfeld.

Weniger Wald vor allem in tropischen Länder

Laut der Analyse in den Environmental Research Letters geht Waldfläche vor allem in tropischen Ländern mit geringeren Einkommen verloren. Es kommen auch Aufforstungen dazu, allerdings vor allem in reicheren Ländern außerhalb der Tropen.

Das Forschungsteam zieht daraus mehrere Schlüsse: Erstens sollten tropische Länder beim Erhalt ihrer oft besonders artenreichen Wälder unterstützt werden. Und zweitens sollten einkommensstärkere Länder darauf achten, weniger Waren einzuführen, für die in den Tropen Wälder abgeholzt werden.