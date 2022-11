Trotz der Erderwärmung galt der kalte Nordosten von Grönland bisher als relativ stabil. Doch laut einer neuen Studie schmelzen jetzt auch die Gletscher dort schneller als bisher gedacht.

Gletscher können sich kaum regenerieren

In der aktuellen Studie haben die Forschenden die Schmelze in Nordostgrönland über Satellitendaten genauer analysiert. Dabei zeigte sich das Problem, dass die Gletscher dort nicht nur in Küstennähe schmelzen, sondern auch schon mehr als 200 Kilometer im Inland, im Zentrum des Eisschilds. Die Region in Nordostgrönland gilt als arktische Wüste: Dort regnet es besonders wenig, so dass sich das Eis nicht regenerieren kann.