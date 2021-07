Ausgerechnet die Mücken, die Malaria und das Denguefieber übertragen, profitieren vom Klimawandel.

Eine neue Studie der London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) hat ausgerechnet, dass bis 2078 90 Prozent der Weltbevölkerung in Risikogebieten für Malaria und Dengue leben könnten. Heute sind es schon mehr als drei Viertel. Der Grund: Die Mücken, die die Krankheiten übertragen, finden durch die Erderwärmung mehr Gebiete, in denen sie sich wohl fühlen. Sie leben auch länger und können die Krankheiten länger übertragen.

Der Studie zufolge wären von Malaria vor allem Nordamerika, Nordasien und Zentraleuropa stärker betroffen, aber auch die Hochlandregionen in Afrika und Länder auf der arabischen Halbinsel und in Zentralamerika. Das Denguefieber würde sich vor allem im westlichen Pazifik und im mittelamerikanischen Hochland weiter ausbreiten.

Die Studie ist bisher noch nicht online veröffentlicht - weitere Informationen dazu gibt es hier.