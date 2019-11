Viele Modelle versuchen gerade vorherzusagen, wie hoch das Wasser steigen wird. Eine neue Berechnung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung macht deutlich, wie langanhaltend der Anstieg sein wird. Und zwar selbst dann, wenn alle Länder sich an ihre Zusagen aus dem Pariser Klimaabkommen halten würden.



Demnach würde auch diesem Fall der Anstieg Jahrhunderte lang weitergehen. Das Wasser würde im Jahr 2300 dann global gesehen etwa einen Meter höher stehen als heute. Von diesem einen Meter geht der größte Teil den Berechnungen zufolge auf die Länder zurück, die am meisten klimaschädliche Gase in die Luft pusten, also die Länder der EU, die USA, China, Indien und Russland. Allein mit dem, was diese Länder in den kommenden gut zehn Jahren ausstoßen, wären sie demnach für 20 Zentimeter des Meeresspiegelanstiegs verantwortlich.



Die Autoren der Studie fordern, bei den Klimaschutzplänen für die kommenden Jahre nachzubessern, auch um den Anstieg der Meere in späteren Jahrhunderten zu begrenzen.