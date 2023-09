Eine längere Dürre oder heftiger Starkregen richten schon allein oft große Schäden an.

Wenn aber die Erde erst austrocknet und kurz danach viel Regen fällt, verstärkt das die Folgen der Wetterextreme. Solche Hitze-Starkregen-Ereignisse gab es zum Beispiel 2021 in Westeuropa und dieses Jahr in Griechenland. Durch Trockenheit und Hitze ist die Erde so hart, dass sie kaum Wasser aufnehmen kann. Wenn es dann stark regnet, bilden sich große Flutwellen und es kommt zu Überschwemmungen und Erdrutschen.

Mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre



Deshalb sind sogenannte Nass-Heiß-Extreme noch gefährlicher als Trocken-Heiß-Extreme und eine neue Studie kommt zu dem Schluss, dass sie in Zukunft noch häufiger auftreten. Der Grund: Durch die steigenden Temperaturen wird es nicht nur wärmer, sondern die Atmosphäre kann auch mehr Wasser aufnehmen - und wieder abregnen.

Modellrechnungen zeigen, dass vor allem in Nordamerika, Ostafrika, Australien und in Süd- und Ostasien die Nass-Heiß-Extreme zunehmen - um rund ein Drittel. Diese Regionen gehören zu den am dichtest besiedelten der Welt. Die Forschenden sagen deshalb, dass mehr getan werden muss, um frühzeitig vor solchen Ereignissen zu warnen und um die Folgen abzumildern.