Das islamistische Taliban-Regime aus Afghanistan nimmt erstmals seit der Machtübernahme vor gut drei Jahren an der Uno-Klimakonferenz teil.

Die beginnt morgen in Aserbaidschan. Ein Sprecher der Terrorgruppe sagte, dass eine Delegation in die Hauptstadt Baku reisen wird. Das Taliban-Regime wird von keinem Staat anerkannt, deshalb ist unklar, welchen Status die Gruppe aus Afghanistan haben wird.

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze forderte im Kampf gegen die Erderwärmung "sichtbare Fortschritte in allen Ländern". Das bedeute "anspruchsvollere Klimapolitik, Investitionen in Windkraft, Sonnenenergie und die Anpassung an den Klimawandel und zugleich weniger Kohle, Öl und Gas". Sie sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, jedes Zehntelgrad Erwärmung, das vermieden werden kann, zählt. Denn das mildere Dürren, Fluten und Hitzewellen der Zukunft ab.