Zum Beispiel in Bergseen im Westen der USA. Die waren früher klar und sind jetzt grün. Die Farbe kommt von Algen. Die finden immer bessere Wachstumsbedingungen in den Seen. Deren Wasser war eigentlich mal kalt und nährstoffarm. Doch durch den menschengemachten Klimawandel werden die Seen immer wärmer, und über die Luft werden unter anderem immer mehr Stickstoff-Verbindungen aus Landwirtschaft und Verkehr eingetragen. Das düngt die Seen und lässt die Algen wachsen. Seit 1950 hat sich die Konzentration an grünen Algen verdoppelt.

Diese Zusammenhänge haben haben Forschende der Colorado State University untersucht und in einem Fachblatt der Royal Society veröffentlicht.

Auch in der Antarktis können Algen durch die Erwärmung besser wachsen. Dort fanden Forschende der Cambridge Universität große Flächen mit grünem Schnee. Der notwendige Dünger wurde dort vermutlich von nahegelegenen Pinguinkolonien heran geweht.