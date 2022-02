Durch den Klimawandel kann nicht nur der Mensch an manchen Orten nicht mehr leben - auch für Bäume verändern sich die Lebensbedingungen.

Das führt laut einer Studie dazu, dass sich Wälder verschieben - und zwar Richtung Norden. Ein Forschungsteam in den USA hat 40 Jahre lang Satellitenbeobachtungen und Klimadatensätze von kältetoleranten Nadelbäumen ausgwertet. Diese bilden einen Waldgürtel, der etwa ein Viertel der Waldfläche der Erde ausmacht.

Die Ergebnisse der Studie zeigen: Heißere und trockenere Bedingungen an den südlichen Rändern des Waldgürtels stressen Bäume und lassen sie absterben. An den nördlichen Rändern wächst der Wald aufgrund der steigenden Temperaturen stärker. Der Wald verlagert sich also mit der Erderwärmung nach Norden.

Das hat auch Auswirkungen auf die Artenvielfalt und erhöht das Risiko von Waldbränden.