Wasser gab es auf der Erde wahrscheinlich nicht von Anfang an.

Die lebensspendende Flüssigkeit wurde stattdessen nach und nach mitgebracht - von Asteroiden und anderen Brocken aus dem All. So ein möglicher Wasserlieferant könnte Ryugu gewesen sein, genauer: Ein größerer Asteroid, der auf der Erde einschlug und von dem der heute durchs All fliegende Ryugu übrig geblieben ist.

Die japanische Raumsonde Hayabusa 2 hatte schon vor ein paar Jahren Proben von Ryugu zur Erde gebracht. Jetzt berichtet ein Forschungsteam über neue Erkenntnisse: Demnach gab es auf dem Mutterkörper von Ryugu viel länger flüssiges Wasser als angenommen - auch noch eine Milliarde Jahre nach seiner Entstehung, am Rande unseres Sonnensystems. Die Forschenden gehen davon aus, dass das auch für andere Asteroiden gilt - und dass sie dadurch sogar mehr Wasser zur Erde bringen konnten, als bisher angenommen wird.