Durch die Erderhitzung gibt es immer häufiger Starkregen, der oft große Schäden anrichtet.

Verglichen mit dem, was die Erde in ihren Warmphasen erlebt hat, ist das aber nur ein Nieselregen. Zwei Forscher der Harvard Universität berichten im Fachmagazin Nature, dass die Atmosphäre in diesen Warmzeiten ganz anders funktioniert hat.

Bis vor rund zweieinhalb Milliarden Jahren lagen die Temperaturen durch hohe Kohlendioxidwerte um zig Grad höher als heute. Simulationen zeigen, dass die Atmosphäre unter diesen Bedingungen eine Barriere aus warmer Luft aufbaut. Die Luftschicht darunter nimmt immer mehr Wasserdampf auf, kann aber tagelang nicht aufsteigen und weiter oben normale Wolken bilden, die sich wieder abregnen. Stattdessen bricht die warme, feuchte Luft irgendwann mit einem Schlag in kältere Luftzonen durch und entlädt sich dann in einem heftigen Regensturm. Innerhalb weniger Stunden fällt mehr Niederschlag als heutige Hurrikans in mehreren Tagen abgeben.

Bis die Erde wieder in so einem Zustand ist, wird es aber noch rund eine Milliarde Jahre dauern.