Das war vor elf Millionen Jahre, erdgeschichtlich fast nix. Das Gewässer haben Forschende Paratethys genannt. Es erstreckte sich von den Alpen bis nach Zentralasien. Es war mit Brackwasser gefüllt und hatte keine direkte Verbindung zu den Weltmeeren. Vermutlich war Paratethys der größte See der Erdgeschichte.

Ein internationales Forschungsteam hat jetzt rekonstruiert, was aus dem Mega-See wurde. Vor knapp 10 Millionen Jahren begann er in mehreren Etappen auszutrocknen und sich in mehrere Becken aufzuteilen. Für viele Lebewesen im See war das eine Katastrophe. Es bildeten sich auf dem trockengefallenen Land aber Steppen, die Lebensräume für landbewohnende Arten boten.

Heute gibt es noch Reste des Mega-Sees, zum Beispiel das Schwarze Meer, das Kaspische Meer und den Aralsee. Ihre Erkenntnisse haben die Forschenden im Fachmagazin Scientific Reports veröffentlicht.