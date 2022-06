Tief in unserem Planeten liegt der Erdkern - was genau da drin los, lässt sich nicht direkt erforschen, sondern nur über Umwege. Deswegen birgt der Erdkern noch viele Rätsel.

Eins davon sind seine Bewegungen. Bisher ging die Forschung davon aus, dass sich der Erdkern etwas schneller dreht als der Rest des Planeten. Der Fachbegriff dafür heißt "Superrotation". Jetzt verstärken sich aber die Hinweise darauf, dass der Erdkern pendelt - sich also eine Zeitlang in die eine Richtung dreht und dann in die andere, und dass dieses Pendeln einem Sechs-Jahre-Zyklus folgen könnte. Ein Studienteam sagt, dass es für diese Theorie jetzt zum ersten Mal Belege mit seismischen Messungen gefunden hat. Dafür nutzten die Forschenden Daten von den Erschütterungen durch Atombombentests Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Sie sagen, dass ihre Ergebnisse durch weitere Studien bestätigt werden müssen. Weil die Atomtests vorbei sind, dürfte es aber schwierig sein, weitere gute Datenquellen zu finden. Alternativ lassen sich auch Daten von Erdbeben auswerten, das ist aber nicht so genau wie bei den Atomtests, bedauern die Forschenden.

Die Studie ist im Fachjournal Science Advances erschienen.