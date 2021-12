Es ist womöglich das größte Gebirge, das wir niemals sehen werden.

In 150 bis 200 Millionen Jahren könnte sich im Westen des heutigen Indien eine riesige Gebirgskette auffalten, so hoch wie das Himalaya. Das sagen zwei Forscher der Universität Utrecht in den Niederlanden voraus. Sie haben die Bewegung der Erdplatten in der Vergangenheit untersucht und daraus ein Modell für die Zukunft entwickelt. Sie sagen, dass sich die somalische Platte mit Ostafrika und Madagaskar von Afrika lösen und in Richtung der indo-eurasischen Platte driften wird.

Das Gebirge soll heißen: Somalaya

Dort, wo sich die Platten übereinander schieben, entsteht ein Gebirge, das sie Somalaya getauft haben. Mogadischu und Mumbai lägen dann nebeneinander - wenn es sie noch gäbe. Die Forscher erhoffen sich von ihrem Gedankenspiel neue Impulse für die Erforschung der Erdgeschichte, denn die Bewegungen der Erdkruste beeinflussen das gesamte Weltklima, etwa weil neue Meere entstehen und sich Strömungen und Winde verändern.