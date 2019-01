Der wochenlange Regierungsstillstand in den USA hat viele Folgen - in der Arktis könnte er zu Navigationsproblemen führen.

Grund ist, dass das World Magnetic Model, eine Art Weltkarte des Erdmagnetfelds, nicht aktualisiert werden kann. Die zuständige Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde ist vom Shutdown betroffen . Eine neue Version des Modells wird nun frühestens übernächste, statt wie geplant diese Woche veröffentlicht. Auf die Daten sind die meisten Navigationssysteme angewiesen, auch Google Maps. Wir merken von den veralteten Daten allerdings nichts, weil die Abweichung in bewohnten Gebieten laut der Behörde nur sehr gering ist. Anders sieht es in den Weiten der Arktis aus.

Das World Magnetic Model gibt für jeden Punkt der Erde an, welche Richtung das Erdmagnetfeld hat und wie stark es ist. Weil sich das immer wieder ändert, wird die Karte alle fünf Jahre aktualisiert.

Zuletzt waren in der Arktis Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Forscher vermuten, dass sie mit dem seltsamen Verhalten des magnetischen Nordpols zusammenhängen. Der war lange in Nordkanada, wandert aber, und liegt gerade in der Nähe des geografischen Nordpols im arktischen Meer.