Die Erde braucht für eine Umdrehung um sich selbst 24 Stunden - also ungefähr.

Denn mal dreht sie sich schneller und mal langsamer. Letztes Jahr zum Beispiel drehte sich die Erde tendenziell immer etwas schneller, und das sollte dieses Jahr auch so weitergehen. Ist es aber nicht. Nach Angaben des Internationalen Erdrotations- und Referenz-System-Service hat sich der Trend dieses Jahr teils sogar umgekehrt. Wir reden hier über den Bereich von einer halben bis anderthalb Millisekunden pro Tag, gerechnet auf 86.400 Sekunden, die ein Tag lang ist.

Weil die Erde früher meist langsamer als die Normzeit drehte, mussten in der offiziellen Weltzeit bis 2016 immer wieder Schaltsekunden eingefügt werden. Seit 1972 wurden 27 Sekunden hinzugefügt. Seit 2016 dreht die Erde aber der Normzeit voraus. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen der Atomzeit und der Weltzeit. Inzwischen müssten sogar negative Schaltsekunden eingefügt werden, also Zeit am Ende des Jahres gestrichen werden. Davor warnen aber Zeitfachleute. Sie sagen: Es ist völlig unklar, wie unsere IT-Systeme damit klar kämen. Weil die nur auf das Hinzufügen von Sekunden ausgelegt sind und nicht auf das Wegnehmen.