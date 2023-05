Wenn alle Menschen so leben würden wie wir in Deutschland, dann wären die natürlichen Ressourcen der Erde für dieses Jahr heute verbraucht.

Das sagt die Umweltorganisation Germanwatch. Sie stützt sich auf Berechnungen des Global Footprint Network in den USA. Die zeigen, dass drei Erden nötig wären, wenn alle Länder pro Einwohner so viele Ressourcen verbrauchen und Emmissionen produzieren würden wie Deutschland. Das liegt vor allem an unserem viel zu hohen Energieverbrauch und besonders viel ausgestoßenen Treibhausgasen. Um die Erde und uns selbst zu schützen, müssten laut Germanwatch die CO2-Emissionen bei uns dreimal so schnell sinken wie bisher und wir müssten deutlich weniger Rohstoffe verbrauchen.

Qatar ist Ressourcen-Verbrauchs-Meister

Ein Erd-Überlastungstag wird für jedes Land auf der Welt ausgerechnet. Morgen ist Frankreich dran. Am meisten Ressourcen hat Qatar verbraucht - deshalb war dort der Erd-Überlastungstag schon am 10. Februar. Hochgerechnet für die ganze Welt lag der Termin letztes Jahr am 28. Juli.

Die Umweltorganisation Germanwatch appelliert an alle Menschen in Deutschland, weniger zu konsumieren, anders mobil zu sein und Wohnraum zu verkleinern.