Jedes Jahr gibt es einen Tag, an dem die Ressourcren der Erde rein rechnerisch aufgebraucht sind.

Das ist der sogenannte Erdüberlastungstag. Die Umweltschutzorganisation Global Footprint Network berechnet ihn - und in diesem Jahr liegt er weiter hinten als in den Vorjahren: 2020 kommt die Menschheit bis zum 22. August mit den natürlichen Ressourcen aus. Letztes Jahr war schon am 29. Juli alles verbraucht.

Dass der Erdüberlastungstag dieses Jahr so viel später liegt, hängt mit der Corona-Pandemie zusammen. Mehrere NGOs gehen aber davon aus, dass dieser Effekt nächstes Jahr schon wieder verpufft sein könnte: Wenn nämlich der Weg aus der Corona-Krise nicht ressourcenschonend gelingt.