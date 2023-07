Treibhausgase, Mikro-Plastik oder Atommüll:

Der Mensch hat einen eindeutigen Fußabdruck auf der Erde hinterlassen, der sich sogar in den Erdschichten ablesen lässt. In der Wissenschaft wird darum mittlerweile auch von einem neuen geologischen Erdzeitalter gesprochen: Dem Anthropozän.

Der Crawford Lake in Kanada

Jetzt hat eine Forschungsgruppe einen Ort auf der Erde ausgewählt, an dem sich der Übertritt in dieses neue Zeitalter am besten nachweisen lässt: Der Crawford Lake in Kanada, in der Nähe von Toronto. Am Grund des kleinen Sees können Forschende besonders klar verschiedene geologische Schichten erkennen und wie an Jahresringen bei Bäumen Umweltveränderungen der letzten Jahrhunderte ablesen. Zum Beispiel lassen sich deutlich die vielen Atombombentests der 1950er Jahre nachweisen.