Ein Forschungsteam der Uni California wollte wissen, was sich eher auszahlt: Auf bekannte Optionen setzen oder öfter mal was Neues wagen. Um das rauszukriegen, haben die Forschenden 540.000 Positionsdaten von fast 2.500 Touren kommerzieller Fischerboote im Golf von Mexiko ausgewertet - inklusive der Fangmengen. Es zeigte sich, dass manche Schiffe im Gegensatz zu anderen konsequent neues Terrain erkundeten und dafür mehr Zeit und Treibstoff investierten. In stabilen Zeiten brachten die Erkundungen den Fischern unterm Strich weder Vorteile noch Nachteile. Vor zehn Jahren wurden allerdings plötzlich beliebte Fischerei-Gebiete im Golf von Mexiko gesperrt, sodass die Boote gezwungen waren, sich neue zu suchen. Dabei zeigte sich, dass die Fischer, die in der Vergangenheit oft neue Gebiete ausprobiert hatten, diese Zeit der Unsicherheit erfolgreicher überstanden. Die Forschenden vermuten, dass diese Fischer von ihren Gebietskenntnissen profitierten.

Fazit der Studie: Ständig neue Möglichkeiten auszuprobieren, ist hilfreich. Und wenn wir dieses Wissen teilen würden, hätte jeder was davon.