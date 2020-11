Wenn die Polizei zum Alkoholtest bittet, dann geht das nur, weil der menschliche Körper Alkohol auch über die Lunge ausscheidet. Forschende aus Kanada wollen diesen Effekt ausnutzen, um Alkoholvergiftungen wegzuatmen.

Dafür haben sie Testpersonen im Labor hyperventilieren lassen. Normalerweise können Menschen das schnelle und tiefe Ein-und Ausatmen nicht lange durchhalten, weil dadurch auch die CO2-Konzentration im Blut sinkt - ihnen wird schwindlig, oder sie fallen sogar in Ohnmacht. Damit das nicht passiert, haben die Forschenden einen kleinen Apparat entwickelt, in den die Testpersonen reinatmen sollten. Das Gerät enthält ein paar Ventile, eine Beatmungsmaske und eine Gaskartusche mit CO2. Damit konnten die Wissenschaftler die CO2-Konzentration in der Atemluft erhöhen - die Testpersonen konnten problemlos hyperventilieren. Die Methode ist laut den Forschenden sehr effektiv: Die Probanden konnten ihren Blutalkohol über die Lunge bis zu dreimal schneller senken als normalerweise.

In ihrer Studie schreiben die Autorinnen und Autoren, ihre Erfindung sei so einfach, dass man sie überall auf der Welt nachbauen könnte. Tests in Kliniken müssten nun zeigen, ob der Apparat sich auch dort bewährt.