Nudeln, die erst beim Kochen in ihre Spirelli-Form springen - das haben sich jetzt Forschende der Carnegie Mellon University in den USA ausgedacht.

Sie haben sich von Möbelherstellern inspirieren lassen, die ihre Möbel in flachen, platzsparenden Paketen verkaufen. Die Idee: Die Pasta wird flach verkauft und im Kochtopf nimmt sie dann die jeweilige Form erst an - so ließe sich nicht nur Platz im Supermarktregal und beim Transport sparen, sondern auch Verpackungsmüll.

Dafür hat das Team erst an einem Polymer-Gel ausprobiert, wie das am besten gehen könnte. Dann kam der klassische Pastateig dran. Der Trick sind winzige Rillen im Teig, die je nach gewünschter Form, speziell angeordnet sind. Kommt heißes Wasser dazu und die Pasta wird dicker, dann dehnt sich sich entlang der Rillen und nimmt so ihre vorher festgelegte Form an.

Der Forschungsleiterin zufolge, die auch für einen großen Lebensmittelkonzern arbeitet, schmeckt die Pasta so wie immer. Sie habe sie auch schon bei einem Wandertrip erfolgreich getestet.