Eine Art Schwamm, der zum Beispiel beim Camping aus Flußwasser Trinkwasser macht: klingt praktisch.

Sowas haben jetzt Forschende der Uni Princeton entwickelt. Ihr Schwamm funktioniert mithilfe eines Gels und hat eine doppelte Funktion: Legt man ihn zum Beispiel in einen See oder Fluss, saugt er sich mit Wasser voll. Dann kann man ihn oben in eine Plastikbox mit einem Siebaufsatz legen und die Sonne drauf scheinen lassen. Ab einer Temperatur von 33 Grad Celsius tropft das Wasser dann heraus, wird in der Box aufgefangen und kann anschließend getrunken oder anderweitig verwendet werden.

Etwaige Verschmutzungen, die gesundheitsschädlich sein könnten, werden der Erfinderin zufolge gar nicht erst mit aufgesaugt - das verhindert eine spezielle Alginatschicht, die das Gel umgibt. In dem Gel gibt es wasseranziehende und wasserabstoßende Moleküle, die je nach Temperatur aktiv werden.

Den Forschenden zufolge ist ihre Erfindung die schnellste Möglichkeit, passiv und nur mit Sonnenenergie Wasser zu filtern. Außerdem sei sie günstig - und mindestens zehn Mal wiederverwendbar.