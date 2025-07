Früh morgens oder spät nachmittags sinkt die Erfolgsquote. Um 8 und 16 Uhr gibt es die schlechtesten Ergebnisse. Das schreibt ein deutsch-italienisches Forschungsteam in den Frontiers in Psychology, nachdem es mehr als 100.000 mündliche Prüfungen ausgewertet hat. Sie alle fanden an der italienischen Uni Messina statt.

Das Team geht davon aus, dass die innere Uhr eine Rolle spielt: Viele Studierende gehören eher zum Typ "Nachteule" und erreichen ihre Hochleistungen erst am späten Vormittag. Prüfer sind dagegen oft Frühaufsteher, die morgens besonders leistungsfähig sind. Das hat auch mit dem Alter der Menschen in der jeweiligen Situation zu tun. Die Forschenden sagen, wenn Prüfungen oder Auswahlgespräche am späten Vormittag stattfinden, überschneiden sich die Leistungshochs am ehesten. Allerdings seien weitere Untersuchungen nötig, um Faktoren wie Schlaf, Stress, Ernährung oder Tagesform noch mit zu berücksichtigen.

Nicht nur bei Prüfungen

Effekte der Tageszeit wurden auch schon vor Gericht beobachtet: Eine Studie in Israel von 2011 zeigte, dass Bewährungsanträge am Anfang des Tages oder nach Pausen häufiger genehmigt wurden. Vermutet wurde eine Art "Entscheidungsmüdigkeit" im Laufe der Arbeitszeit. In solchen Fällen tendieren Menschen eher dazu, am Status quo festzuhalten - in diesem Fall also den Bewährungsantrag abzulehnen und den Straftäter in Haft zu belassen.