Forschende haben Tipps, wie Feiern mit Familie oder Freunden schöner und bedeutsamer werden können.

Das Team aus den USA hat über mehrere Jahre Verhaltensexperimente gemacht und untersucht, was die Menschen besonders glücklich macht. Es sagt, dass für eine gute Feier drei Sachen zusammen kommen sollten: Erstens müssen natürlich mehrere andere Menschen dabei sein. Zweitens muss es Getränke und Essen geben, nur Getränke reichen aber auch. Und drittens, und das ist das, was den Forschenden besonders wichtig ist, sollten die Anwesenden bei dem Treffen positive Ereignisse würdigen. Also bewusst den Freund dafür loben, dass er eine Prüfung bestanden hat. Oder der Schwester gratulieren für den Erfolg bei der Arbeit. Die Forschenden sagen: Wenn wir bei einer Feier über positive Leistungen sprechen, fühlen wir uns unterstützt, auch dann, wenn Dinge mal nicht klappen. Und das ist wichtig für unsere mentale Gesundheit.