"Fliegendes Auto" hebt in Japan ab

Ein Auto, das auch fliegen kann – das ist ein lang gehegter Traum. Weltweit arbeiten daran ungefähr hundert Forschungsteams.

In Japan ist ein Projekt jetzt einen Schritt weiter. Eine Firma hat ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie eine Art Mini-Hubschrauber mit einer Person an Bord abhebt und für einige Minuten bis zu zwei Meter hoch über dem Boden schwebt. Das Ganze hat eher die Größe eines Motorrads, mit vier Propellern - je einem an jeder Ecke. Statt Rädern wie ein Auto hat es Kufen. Auch wenn es nicht fliegen und auf der Straße fahren kann, wie ein echtes fliegendes Auto, hat es den Vorteil, dass es senkrecht landen und starten kann, also ohne Landebahn auskommt.

Das Projekt wird mitfinanziert von der japanischen Regierung. Sie erhofft sich davon, entlegene Regionen oder Katastrophengebiete leichter erreichen zu können.

Das japanische Projekt will sein Flugobjekt ab 2023 auf den Markt bringen. Fachleute sind generell skeptisch. Der Nachrichtenagentur AP sagte einer, dass fliegende Autos erst gekauft würden, wenn sie mindestens 30 Minuten in der Luft bleiben können und nicht zu teuer sind.