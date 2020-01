Im kalten sibirischen Winter bekam die Katze Dymka Erfrierungen und verlor ihre vier Tatzen, ihre Ohren und ihren Schwanz. In Sibirien kommen solche Erfrierungen bei Tieren häufiger vor, aber Dymka hatte Glück. Eine Frau fand sie auf der Straße und brachte sie in eine Tierklinik in der russischen Stadt Nowosibirsk.

Zusammen mit der russischen Uni Tomsk stellten Experten dort Titan-Prothesen her, mit einem 3D-Drucker. Die Prothesen sehen aus wie kleine dunkelgraue Steigbügel, das Material federt Stöße ab. Die Uni Tomsk teilte jetzt mit, dass Dymka die Operation vor sieben Monaten gut überstanden hat. Sie kann wieder rennen, spielen und sogar Treppen steigen und wohnt bei ihrer Finderin.

Dymka ist die zweite Katze weltweit, die an allen vier Pfoten Prothesen trägt.