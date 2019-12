Sich als Zeuge oder Zeugin nach einem Raub oder auch nur nach einem Verkehrsunfall an Details zu erinnern, ist nicht so leicht.

Forschende wollen deshalb rausfinden, wie man Augenzeugen zum besseren Erinnern bringt. Ein britisch-US-amerikanisches Team von Kongnitionsforschenden experimentiert in dem Zusammenhang mit Schlaf. Sie waren davon ausgegangen, dass Schlaf Erinnerungen stärkt.

In ihrem Test sahen 2.000 Teilnehmende das Video eines Schein-Verbrechens. Manche sahen es früh morgens und sollten den Täter nach 12 Stunden Pause noch am selben Tag identifizieren. Manche sahen das Video aber auch spät abends, schliefen eine Nacht und sagten erst am nächsten Tag aus, auch 12 Stunden nach dem Video-Schauen.

Heraus kam, dass der Schlaf überhaupt keinen Unterschied machte. Beide Gruppen waren in ihren Aussagen gleich zuverlässig. Ein Unterschied ließ sich eher an der Selbsteinschätzung der Zeuginnen und Zeugen ausmachen: War sich jemand selbst sehr sicher, den Täter zu kennen, stimmte das meist auch. Schätzten sie sich als unsicher ein, benannten sie häufiger auch Unschuldige.