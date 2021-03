Forschende aus Wien haben die Techniken dieser Sportlerinnen und Sportler untersucht und sagen: Um das Gedächtnis zu verbessern, braucht man nicht so lange und intensiv wie ein Sportler zu trainieren. Es gibt da eine besonders effiziente Methode. Dabei stellt man sich zum Beispiel den Weg zum Supermarkt vor und verbindet die Sachen, die man sich merken will, auf möglichst lustige Weise mit Dingen, die am Wegesrand vorkommen.

Später kann man dann in Gedanken diesen Weg noch mal gehen und sich an alles erinnern. In Versuchen zeigte sich, dass Probanden, die diese Technik sechs Wochen lang täglich eine halbe Stunde übten, sich deutlich besser erinnern konnten als Menschen aus einer Kontrollgruppe. Und Hirnscans zeigten bei den trainierten Probanden auch, dass ihre Hirne effizienter arbeiteten. Sie mussten nicht mehr so viel Aufwand betreiben, um Erinnerungen abzurufen.