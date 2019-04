Wer fit und leistungsfähig sein will, der sollte gesund essen - also auch dann, wenn Klausuren und andere Prüfungen anstehen.

Aber in solchen eher stressigen Zeiten verhalten wir uns oft genau falsch: Wir essen dann nämlich viel mehr und auch viel ungesünder - nämlich zu fett, zu süß und zu kalorienreich. Das bestätigen belgische Forschende jetzt noch einmal in einer Studie. Dafür haben rund 230 belgische Studierende an einer anonymen Online-Befragung teilgenommen, vor allem Frauen - und zwar vor und nach einer einmonatigen Prüfungsphase. Die Studierenden sollten jeweils angeben, wie gestresst sie sich fühlten und wie sie sich in der Zeit ernährt haben.

Raus kam ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Stress und Essverhalten: Sehr vielen Teilnehmern fiel es schwer, sich in der Prüfungsphase gesund zu ernähren - nur ein Viertel aß die von der WHO empfohlenen 400 Gramm Obst und Gemüse pro Tag. Vor allem Studierende, die sich gestresster fühlten, ernährten sich ungesund. Die Forschenden sagen, dass wir aufpassen müssen - denn solche Phasen können zu dauerhaft schlechten Ernährungsgewohnheiten führen.