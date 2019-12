Davon gehen zumindest zwei Forscher von der Uni Göttingen aus. Sie haben diese Entwicklung nämlich in den Niederlanden für die Körpergröße und in Mexiko für den Body-Mass-Index beobachtet. Und sie gehen davon aus, dass diese Tendenz weltweit realistisch ist. Doch was heißt das für die Ernährung der Weltbevölkerung?

Genau das haben die beiden berechnet: Wenn Körpergröße und BMI wie angenommen zunehmen, werden wir global gesehen im Jahr 2100 rund 80 Prozent mehr Kalorien brauchen als jetzt. Und selbst, wenn Körpergröße und BMI gleich bleiben sollten, brauchen wir den Forschern zufolge dann trotzdem mehr als 60 Prozent mehr Kalorien als jetzt.



Menschen werden größer - und brauchen dadurch mehr

Wenn die Lebensmittelproduktion da nicht mitkommt, wird das den Forschern zufolge vermutlich dazu führen, dass reichere Menschen ihre Ernährungsgewohnheiten werden beibehalten können. Arme Menschen werden dann wahrscheinlich mehr billige Lebensmittel mit vielen Kalorien, aber wenig Nährstoffen konsumieren. Das könnte dazu führen, dass auch die Armen dicker, aber mangelernährt sein werden.