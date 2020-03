Zu diesem Ergebnis kommt noch mal eine Studie von Wissenschaftlerinnen der US-Universität Delaware in einer Meta-Analyse. Ihr Schluss: Gemeinsam mit der Familie essen hat vor allem zwei positive Effekte. Erstens: Es wird gesünder gegessen. Bei gemeinsamen Mahlzeiten kommen häufiger Obst und Gemüse auf den Tisch. Zweitens: Die extra Zeit mit der Familie wirkt sich auch positiv auf das Miteinander aus. Familien, die oft zusammen essen, funktionieren besser. Das heißt zum Beispiel, dass sie sich verbundener fühlen, besser kommunizieren und sich mitteilen können und Probleme eher in den Griff bekommen als Familien, die sich nicht so oft am Esstisch treffen.